VIDEOLUGU: Külarahvas tegi järvele kõigi rõõmuks purskkaevu

Silmarõõmu pakkuv liigutatav purskkaev asub Põlva–Tartu maantee ääres Leevi jõe paisul, mida endise veski järgi Veskijärveks kutsutakse. «2017. aasta lõpus hakkasime seda asja ajama ja tänaseks oleme nii kaugel, et puhtalt Leevijõe külarahva ja firmade toel on see purskkaev püsti,» lausus MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine juhatuse liige Enn Kulp.