Fotod: Piirilinna aukodanike hulka lisandus günekoloog Erika Kaša

Vald märgib, et 75aastase Erika Kaša panus töösse on tähelepanuväärne. Aastate jooksul on ta vastu võtnud üle tuhande sünnituse, teinud hulgaliselt keisrilõikeid ning günekoloogilisi operatsioone. Tänu temale on Valga haigla sünnitusosakond tuntud ning tunnustatud ka Lätis.