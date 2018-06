Erivajadustega inimesed saavad tasuta õigusabi

«Tänu justiitsiministeeriumi rahastusele saame osutada sihtgrupikeskset teenust, mis on kavandatud lahendama keskmise, raske ja sügava puudega isikute õigusmuresid,» rääkis SA Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud. «Pärast esimest aastat on sobiv aeg anda väike ülevaade, kuidas on abi andmine kulgenud.»