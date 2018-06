Vanad kohaviidad ootavad väljavahetamist

Valga vallahoolduse teenistuse juht Arno Uprus nentis, et Karula ja Taheva kohaviidad on tõesti senini üleval, sest asuvad järskudel nõlvadel ning mahavõtmiseks on tarvis tõstukit ja spetsialiste. «Ei ole otstarbekas nende jaoks eraldi brigaadi üksnes mahavõtmiseks tellida. Need eemaldatakse uute siltide paigaldamise käigus,» selgitas Uprus.