20. märtsil 1941. aastal oli minu isa Leningradis sõjatribunali all. Süüks osavõtt Vabadussõjast ja hilisem töötamine sõjalises vastuluures. Isa saatusest sain lõpuks järelepärimiste kaudu teada alles pärast Moskva arhiivide avanemist – kevadel, mil sain 50aastaseks. Nii et päris omapärane «juubelikink» oli see teade isa surmast 1942. aastal Vorkuta surmalaagris.