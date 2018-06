Piirilinna jaanitulel pidutsevad esmakordselt koos Eesti ja Läti rahvas

„Loodame, et esimesest kontserdist saab traditsioon ning ükskord saame seda korraldada Valkas ja teinekord Valgas. Mõlemale linnale oleks see väga oluline. Varem korraldas Valga omavalitsus väiksemaid üritusi linnapargis. Kui Valka kihelkonnaduuma tegi ettepaneku korraldada ühine kontsert, me pikka mõtlemisaega ei vajanud – nõustusime kohe koos jaanipäeva tähistama. Leian, et kui teha, siis ikka suurejooneliselt, et oleks suursündmus mõlemale poolele. Esinejad on mõlemast riigist. Üritusel on kõike – laul ja tants, lõke, söök ja loomulikult õlu," kommenteeris Valga vallavanem Margus Lepik naabritega koostöös korraldatavat jaaniõhtut.