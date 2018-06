Lasteaedade ühine käsitöönäitus rändab Saksamaale

«Kaasa lõid pea kõik lasteaiad,» nentis Põlva lasteaia Mesimumm direktor Maire Toomemets. «Omavahel jagati ära teemad: rahvustoidud, rahvariided, lastekirjandus ja nii edasi. Mai lõpuks olidki toredad tööd valmis. Üheskoos otsustati sedagi, et meie oma rahvas peab näitust nägema ja nii see Põlva keskraamatukogu lasteteenindusse üles pandigi.»

Toomemetsa sõnul on vaadata väga palju. «Päris palju on koostatud vahvaid raamatuid, näiteks Mooste lasteaia Tammetõru koka- ja Põlva lasteaia Mesimumm ravimtaimeraamatud ning lasteaia Lepatriinu «Karulugu». Saverna lasteaed Sipsik tutvustab oma igihaljast nimitegelast. Räpina lasteaia Vikerkaar pere on väga nutikalt purkidesse pannud toite ja hoidiseid,» tõi Toomemets näiteid toredatest töödest.