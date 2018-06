Krõbedad sotsiaalteenuste hinnad pahandavad Otepää abivajajaid

Otepää vanaproua Eha Laine ei ole rahul, et vald kehtestas paljude jaoks vajalikele teenustele uue hinnakirja. «Me saime kõigest teada alles tagantjärele. Hinnad tuleb ära muuta,» märkis ta.

Raske puudega 81aastane Otepää vanaproua on nördinud, et vallavõim kehtestas mitmele hädavajalikule teenusele varasemast krõbedama hinna. Vallavanem ütleb, et hindu tõsteti lähtuvalt võrdsema kohtlemise printsiibist.