Arvamus: Kas ähvardamine on lubatud?

Kommentaar

Toomas Joakit, Valga politsei juhtivuurija, politseikapten

Politsei kontrollis väidet, nagu oleks kommentaaris õhutatud vaenu. Vaenu õhutamiseks nimetatakse tegu, millega avalikult kutsutakse inimesi üles vihkamisele ja vägivallale ning millega põhjustatakse oht inimese elule, tervisele või varale. Politsei kuulas asjaosalised üle, uuris tõendeid ning selgitas välja, et kommentaaris puudusid süüteotunnused.

Juba alates 2002. aastast ei ole laim ja solvamine süüteona karistatav. Kui keegi leiab, et teda on laimatud või solvatud ja sellega tema õigusi rikutud, on ohvril õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Tsiviilkohtumenetluses ei karista kohus kedagi, küll aga saab inimene nõuda kahju tekitamise lõpetamist ning juba tekitatud kahju hüvitamist. Samuti saab ta nõuda ka moraalse kahju hüvitamist.

Mees ise nimetab juhtunut ähvardamiseks. Karistusseadustikus on paragrahv, mis käsitleb «ähvardamist». Ent kuritegu on toime pandud üksnes siis, kui inimest ähvardatakse tapmise, tervisekahjustuse tekitamise ja vara hävitamisega ning on reaalne alus karta selle ähvarduse täideviimist.

Selliseid süüteotunnuseid kommentaaris ei esinenud. Nimelt selgitas kommentaari kirjutanu, et väljendas end vääralt, ei tahtnud sõnades ja veel vähem tegudes kellelegi halba. Seda kirjutas ta hiljem ka kommentaaridesse lisaks ning kahetses juhtunut.

Linda-Mari Väli, kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) koordinaator

Meil on kahju, et inimesel oli meie foorumiga seoses negatiivne kogemus. Oleme korduvalt manitsenud oma foorumi liikmeid aupaklikuks jääma. Kahjuks ei ole me suutnud tagada piisavalt tihedat kontrolli postituste sisu üle, kuna meie foorumi liikmete arv kasvab kiiresti – praegu on neid seal üle 7000. Lisaks on meie ühendusel muidki tööülesandeid.

Juhtum, mida halva kogemuse osaliseks saanud inimene kirjeldab, pani ka grupi moderaatorid kiiresti tegutsema ning kommentaar kustutati peagi. Seejärel keerasime kinni ka selle postituse kommenteerimise võimalused.

Leiame samas, et puudulikku suhtluskultuuri esineb mujalgi Eesti internetimaastikul. Kurdetakse, et meie liikumine kahjustavat metsatöötajate mainet. EMA hinnangul aga kahjustavad seda mainet eelkõige need, kes ilma kahetsuseta metsa väärmajandavad ning suhtuvad looduskaitsesse küünilise üleolekuga.