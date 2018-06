Neljapäeval algav triatlonifestival toob Otepääle liikluspiirangud

„Väga rõõmustav on läbi aegade suurim eestlaste arv triatloni poolpikal distantsil“, tõi esile treener ja peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. Üle 500 eestlase on 16. juunil IRONMAN 70.3 Otepää triatloni võistlusrajal.

Võistluskeskus Pühajärve Spa rannas avatakse neljapäeval, 14. juunil kell 14 ning kell 18 toimub Zoot avaveeujumise võistlus (2 km).

Reedel, 15. juunil kell 19 on kõik oodatud osalema Seve Ehituse heategevusjooksule, mille osalustasu ja annetustega toetatakse TÜ Kliinikumi Lastefondi kaudu asenduskodudes ja varjupaikades elavate laste nõustamist.

Laupäeval, 16. juunil kell 10 antakse start IRONMAN 70.3 Otepää poolpikale triatlonile (70.3 miili ehk 1,9 km ujumist, 90 km ratast ja 21,1 km jooksu) ja selgitatakse Eesti meistrid. Stardis on Eesti triatloni paremik ning tuntud harrastajad, näiteks hea eeskuju saadikuna Otepää võistluseks ja IRONMAN Tallinn täispikaks triatloniks treeniv Raivo E. Tamm. Kokku on starti tulemas peaaegu 900 osalejat, sh ligi 60 võistkonda ning esindatud on 30 riiki.

Pühajärve ääres saab kaasa saab elada ka Guinnessi rekordi ületamisele. Iirlane Declane Loy on läbinud 10 kuu jooksul 24 poolpikka triatlonit ning võrdsustanud rekordi, mille ületamine ning 25. poolpika triatloni teeb ta Otepääl. Heategevusliku annetuste kogumise kampaaniaga toetatakse noorteprojekte ning eesmärgiks on tal läbida kokku 30 võistlust 12 kuu jooksul.

Festivali põhipäeva lõpetab kell 22 Svjata Vatra kontsert Pühajärve Spa pargis, mis on kõigile tasuta.

Pühapäeval, 17. juunil kell 10 toimuvad lastevõistlused Pom’bel IRONKIDS (jooksud, aquatlon ja minitriatlon).

Kell 13 antakse start Telia 4:18:4 Otepää rahvatriatlonile, kus tuleb läbida 400 meetrit ujudes, 18 km rattal ja 4 km joostes. Lühitriatloni saab läbida nii individuaalselt kui ka võistkonnaga ning osalema tulevad ka Kaire Vilgats ja Annely Adermann, kes on veendunud, et sellise lühitriatloni läbimine on kõigile jõukohane.

Võistluskeskuses on võimalik kõikidele sündmustele veel kohapeal registreerida.

Kogu triatlonifestivali vältel on avatud suur spordilaat.

Korraldajad ootavad veel appi vabatahtlikke joogipunktidesse, võistluskeskusesse ja mujale.

Eestis on sellel aastal kaks IRONMAN sarja võistlus. Lisaks Otepääle toimub IRONMAN Tallinn täispikk triatlon 4. augustil, mille põhidistantsile on registreerunud juba üle 1300 osaleja ligi 50 riigist. Otepää võistlus valiti 2017. aastal maailma parimaks osalejate tagasiside põhjal 100 IRONMAN sarja poolpika võistluse võrdluses.