Galerii: Kivihaaval paljastub Valga linnasüdame uus ilme

Riia tänav on ehitatud kõnniteede arvelt kitsamaks, endine kreisihoone on kirsiks tordil. Pärast uue katuse saamist ja fassaadi noorenduskuuri läbimist see lausa kutsub vaatama. Raja tänavas püüavad pilke vastvalminud parkimisplatsid. Mitmel pool on vanade sarade asemel kerkinud uued viisakad kuurid.