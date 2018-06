Võru linna teenetemärgi pälvis Peeter Saan

Ettepaneku Peeter Saanile linna teenetemärgi omistamiseks tegi SA Võru Kultuurimaja Kannel. «Peeter Saan on alati olnud aktiivne kodulinna Võru patrioot. Linna sünnipäevadel on Kaitseväe orkester üles astunud väga erinevate kavadega, esitanud klassikalist puhkpillimuusikat, aga ka suurejoonelisi kontserte opereti ja popmuusikutega. Koos on esinetud meie kodukandi kollektiividega ja lauljatega,» on öeldud Kandle pöördumises.