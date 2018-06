Maarahva laat toob Vastseliina rammunaised ja romuringi

Käsitööpargis pakuvad oma toodangut nii Vastseliina enda kui ka kaugemad käsitöömeistrid. Avatud on suur istikumüük.

Laada uhkuseks on läbi aegade olnud kirev kultuuriprogramm, kus esinevad oma valla kultuurikollektiivid, aga ka sõbrad Tallinnast ja Põlvast. Traditsiooniliselt on esindatud naaberriikide rahvamuusikud Venemaalt ja Lätist ning külalised Türgist.

Kultuurimajas saab nautida kohaliku käsitööühingu näitust «Lapivaip 100». Ees ootavad Rammumeeste ja Rammunaiste võistlus, Tractor Pulling, köievedu üle Piusa jõe ja Romuring. Külaorus on avatud aiarestoran. Kohal on selgeltnägija. Tasuliste parkimispiletitega on võimalik osaleda laadaloosis.