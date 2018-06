Valgas mälestati juuniküüditamise ohvreid

«Seda kurjust ja inimsusevastast kuritegu ei tohi unustada, seda mäletades tagame, et need ajad ei korduks. Peame tegema endast kõik oleneva, et meie lapsed ja lapselapsed neid õudusi ei unustaks,“ sõnas Kase.

„Meie ülesanne on hoida vabadust, vaba Eestit. Tunnen südamest kaasa küüditamisel hukkunutele ja nende lähedastele. Seda kurba sündmust peame aga mäletama ainuüksi seepärast, et see enam ei korduks,“ ütles Valga asevallavanem Kalmer Sarv oma sõnavõtus.

„On kaks kuupäeva, mida me ei tohi unustada, 25. märts ja 14. juuni. Peame oma lastele ja lastelastele sisendama, et suurimaks väärtuseks on oma riik ja vabadus ning seda tuleb hoida,“ rõhutas Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits.

Mälestamaks Nõukogude okupatsioonivõimu käe läbi 1941. aastal hukkunuid, asetasid mälestuspärjad mälestuskivi jalamile Memento poolt Enno Kase, Valga vallavalitsuse poolt Kalmer Sarv ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt Agu Kabrits. Päevakohaseid laule esitas südamesõprade seltsi lauluansambel.

Ööl vastu 14. juunit 1941. aastal toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest. Koos samaaegse deporteerimistelainega viidi Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Valgevenest ja Moldovast ümberasumisele rohkem kui 85 000 inimest.