Töötukassa ja Võru Empak AS sõlmisid koostööleppe

Koostööleping on kasulik mõlemale poolele: töötukassa toetab tööandjat sobiva tööjõu leidmisel ja selle ettevalmistamisel, samuti töökohtade kohendamisel vastavalt (eri)vajadustele. Ettevõte aitab aga töötukassa klientidel arendada tööalaseid oskusi, teatas töötukassa pressiesindaja.

Töötukassa ja Võru Empak AS sõlmisid leppe. FOTO: Lauri Kool / Töötukassa

Võru Empak on tegutsenud 27 aastat, tegevusvaldkonnaks on pehmemööbli tootmine. Ettevõttel on lisaks Võrus asuvale tootmisele ka väike õmblustsehh Rõuges, kus pakutakse tööd kohalikele elanikele. Ettevõtte on tuntud ka ehitusmaterjalide müüjana kaupluseketi Espak nime all.

Võru Empak AS on osalenud erinevatel töötukassa üritustel ning on teiste ettevõtjate seas tuntud oma avatud olekuga. 2016. aastal tunnustas töötukassa Võrumaa osakond ettevõtet Aasta tööandja tiitliga.

Hea koostöösuhte tulemusena on arvestatav hulk uusi ettevõtte töötajaid leitud töötukassa töövahenduse kaudu. Neljandik ettevõtte töötajatest on vähenenud töövõimega. Ettevõte on koostöös töötukassaga kohandanud erivajadustega töötajatele töökohti ja teinud töökeskkonnas olulisi muudatusi.