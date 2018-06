Pärast suusakoolis käimist sai Juhansonist hoopis kõval tasemel triatleet ning edasine elu, töö ja sportimine on teda ikka ja jälle toonud Otepää kanti. «Mulle meeldib selle paiga loodus. Kuna ise olen pärit Paidest, siledalt maalt, siis siinsed künkad ja järved sümpatiseerivad.»

Eilsest pühapäevani Otepääl toimuva suurvõistluse Ironman peakorraldaja Ain-Alar Juhanson on lummatud Lõuna-Eestist. Eriti Pühajärvest ja selle ümbrusest. «Otepää kant on armastus esimesest silmapilgust,» tunnistas triatleet, kelle sportlasetee sai alguse just talvepealinna suusakoolist.