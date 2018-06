GALERII: Moskvich Klubi korraldas väljasõidu Kagu-Eestisse

Liigutakse kolonnis ning see on klubi esindaja Allan Kuusiku sõnul efektne vaatepilt.

„Algselt tegutses MTÜ Eesti Moskvichi klubi internetis ning täpselt kümme aastat tagasi tegime esimese suvesõidu, kus siis ka näost näkku kohtusime,“ meenutas Kuusik ning möönis, et autod on see, mis inimesi ühendab. Ta ütles veel, et sääraseid üritusi võtavad nad ette korra suve jooksul, sest kui teha kaks korda, võib tekkida valik, kas minna ühele või teisel või siis mitte üldse minna.

„Viimati olime siinkandis 2011. aastal ja nüüd jälle, Eestil ring peal ja ka saartelgi käidud,“ rääkis Kuusik. „Üldiselt peavad autod sõidule vast, enamusel nad ju ikkagi n-ö pühapäevaautod, putitatakse hooldatakse kestvaks ja see on nii lihtne auto, et selle remondib igal teeääres vajadusel ka ära. Piisab, kui mutrivõti ja haamer ning kruvikas on kaasas.“

Allan Kuusik peab kõige väärtuslikemaks ikka neid kõige vanemaid mudeleid. Ta ütles veel, et siia maani tuleb garaažidest Moskvichi mudeleid välja ja tegevust jagub fännidele veel aastateks. Ta arvas, et kui kellelgi ka on auto kodus juhuslikult seismas, siis tasub müügiga oodata, küll see läheb veel rohkem hinda, sest uusi ju peale ei toodeta.