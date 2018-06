Noormees tunnistas, et ega ta medali nimel just ülemäära pingutama ei pidanud, sest põhikoolist oli tugev vundament all. «Siit-sealt nihverdasin ja tegin üht-teist kergemaks. 10. klassis oli pinge langus, 11. klassis võtsin end kokku ja sain aru, et kool ikka ei ole minu teema. Olen kuidagi sellest läbi libisenud. Ma ei võtnud kooli liiga tõsiselt. Mul olid oma eesmärgid ja need ma täitsin,» rääkis Kooskora.