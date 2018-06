Kiri: Maarahva esimene alusväärtus on usk Jumalasse

Väärtus on eetikas ja filosoofias püsiv hinnang, mis mingile kujundile on antud või selle juurde muul viisil kuulub. See on alati midagi idealistlikku, mille poole end hoida. Samuti on väärtus midagi, mis antakse edasi vanemalt lastele ning see püsib väärtuslikuna sajandeid. Esimene alusväärtus, mis Maarjamaa inimestel hoida, on usk Jumalasse.