Algas Eesti ilusaima postkasti konkurss

Osalema kutsutakse kõiki, kes tahaksid teha täiesti uue ja omanäolise postkasti või kes leiavad, et nende kodu kaunistav postkast vääriks juba praegu omaette auhinda.

„Korras ja hooldatud postkastis ei saa saadetised kahjustada, need teevad meie ümbrust ilusamaks ning selle üle tunnevad heameelt ka kirjakandjad, kelle kanderingid muutuvad kiiremaks. Teeme oma kodude visiitkaardid Eesti sajandaks sünnipäevaks ilusaks!“ kutsus Jaak Saar, Omniva jaotusvõrgu juht üles kõiki konkursil osalema.

Et meisterdamise rõõm oleks suurem, panevad Omniva ja AS Eesti Meedia välja hulganisti toredaid auhindu. Peaauhinnaks on 500-eurone Bauhofi kinkekaart. Maakondade lõikes auhinnatakse kolme ilusaimat postkasti igas maakonnas Postimehe paberlehe aastatellimusega. Lisaks saavad kõik pildi saatjad lugeda kõiki Postimehe digiartikleid üks kuu tasuta.