Päästjad manitsesid grillijaid

Esmaspäeval kella 12.29 ajal käisid päästjad Võru vallas Kublitsa järve ääres manitsemas metsas RMK lõkkeplatsil grillijaid, kes olid lõkke süüdanud. Neile selgitati, et lõkke tegemine on metsas kehtival suure tuleohuga ajal keelatud. Lõkkepõletajad väitsid, et ei tea keelust midagi. Kuivanud loodust ohustav lõke kustutati paari ämbri veega.