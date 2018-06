Perearstide selts tunneb muret arstiabi kvaliteedi pärast

Arsti ja patsiendi vahelises suhtes on patsient alati nõrgem pool, kes arsti usaldab ning kes enamikul juhtudel pole võimeline meditsiiniinfot hindama arstiga samaväärselt. Patsient peab olema kindel, et Eestis pakutav arstiabi on tõenduspõhine ning vastab ühtselt kokku lepitud kvaliteedistandarditele, edastas selts pressiteates.

On väga vajalik, et kvaliteeti ka kontrollitakse. Nii nagu on oluline, et arsti haridust tõendavad dokumendid on korras, on tähtis ka see, et arst oma töös teaduspõhisest meditsiinist lähtuks ja arstikutse eetikat järgiks.