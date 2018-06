Perearstid saavad tasuta platvormi küberteadmiste arendamiseks

"Tervishoiusektor on viimastel aastatel olnud küberkurjategijate üks peamisi sihtmärke maailmas. Mullu oli ka Eestis kümme intsidenti, mis halvasid haiglate või perearstide töö. Inimeste elu ja tervise kaitsmiseks on väga oluline, et perearstid oskaksid küberohtusid märgata ja vältida,“ ütles RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Uku Särekanno amet pressiesindaja vahendusel.

Digitesti platvormiga on võimalik kontrollida oma küberteadmisi ning parandada küberhügieeni. Perearstid saavad Digitesti keskkonda kasutada tasuta, litsentsitasud maksab RIA. Keskkond aitab lihtsate ja mänguliste testide abil parandada inimeste teadlikkust ohtudest, mis neid internetis varitsevad. Sama kursuse on juba läbinud tuhanded Eesti riigiametnikud.

Uus küberturvalisuse seadus laiendab info- ja võrguturbe nõudeid ka perearstidele. Oma tegevuse nõuetega kooskõlla viimiseks on perearstidel aega kuni 2022. aasta jaanuarini. "Oluline on riskidega tegeleda kohe. Digitest on siinkohal üks esimesi abivahendeid, mida riik pakub perearstidele oma valmisoleku parandamiseks. Suurem eesmärk on liikuda aga suunas, kus riik suudaks pakkuda perearstidele töö tegemiseks keskseid turvalisi lahendusi," sõnas Särekanno.