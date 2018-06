Koolilõpetaja rõivamure võib murtud saada ka kahe euro eest

Mida teha, kui ost on jäänud viimasele minutile ja kalli rõiva jaoks raha napib? Pidulikke kenasid riideid, mida lõpuaktusel kanda, võib leida ka odava hinna eest. Kui vaid on tahtmist, aega ja vedamist.

Koolides on käimas või seisavad ees lõpuaktused. Vaimupingutused on tehtud, nüüd on viimane aeg mõelda, mida pidulikul sündmusel selga panna. Eks ole riietus oluline eriti neidudele, aga kindlasti ka noormeestele. Küllap on sõprade-sõbrannadega juba arutatud erinevate valikute üle ning iga tüdruk üritab jälgida, et ei satuks kandma samasugust kleiti nagu kooliõel seljas. Selline olukord oleks ju üsna täbar.