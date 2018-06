Kuigi tasuta bussitransport on kõvasti kriitikat saanud, leiavad Valgamaa ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep ja juhatuse liige Agu Kabrits, et see on Lõuna-Eestis tervitatav, kuna säästab vaesemas piirkonnas kohalike raha.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees