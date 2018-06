Otepää vald tahab sihtasutused liita

Eelnõu seletuskirjast saab lugeda, et Otepää Tervisekeskus ja AS Wasa asutasid Otepää Tervise 2016. aasta mais. Sihtasutuse tegevuse eesmärk oli noorsportlaste tervise­uuringute tegemine ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse pakkumine. Kuna tervisekeskusel puudus vastav aparatuur terviseuuringute tegemiseks, moodustati teenuse pakkumiseks võrdsetel alustel sihtasutus.

Teenus aga plaanitud moel ei käivitunud ning praeguse seisuga on asutajad seisukohal, et liita Otepää Tervis (ühendatav sihtasutus) Otepää Tervisekeskusega (ühendav sihtasutus). «Seoses asjaoluga, et sihtasutuse tegevuse lõpetamine on keeruline protsess, jõuti seisukohale, et nende liitmine on parim võimalus selle teostamiseks,» saab lugeda seletuskirjast.