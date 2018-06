Valga noored jagavad oma plaane ja unistusi

Jaagup Mäestu

«Õppimisvõimalusi on Eestis palju, alates tasuta põhikooli- ja gümnaasiumiharidusest. See annab kõikidele võrdsed võimalused, peab ainult ilusasti õppima. Mulle on meeldinud koolis käia, õppida ja sõpru näha.

Tahaksin minna edasi õppima infotehnoloogia eriala. Mind huvitab programmeerimine. Olen väikesest saadik palju arvutitega tegelenud ning tean, et IT-alal teenitakse ka üsna head palka.

Tahaksin elada ja töötada Eestis. See on väike ja kodune riik, väga mugav, kõik on käe-jala ulatuses. Aga Eesti põhiline väärtus on rahvas, kes on hästi kokkuhoidev ja sõbralik. Eestlased ei taha teistele halba.»

Kertu Ilves FOTO: Sanna Larmola

Kertu Ilves

«Inimesed on erinevad, kõik peaksid saama hariduse vastavalt oma võimetele. Kõik peaksid oskama hästi käituda ja erinevate inimestega suhelda. Tahaksin töötada erialal, kus võin teisi aidata. Eestis on tasuta haridus, seda peaks ära kasutama. Eesti on hea koht õppimiseks. Enamasti ei ole klassid nii suured, et õpetajatel poleks võimalust pöörata igale õpilasele tähelepanu.

Isegi kui ma läheksin mõneks ajaks välismaale, tean, et tahan alati tagasi tulla. See on mu kodu, ma tunnen ennast siin hästi. Inimesed tulevad tagasi, kui kodumaal neid oodatakse. Eestil on ka tulevikus midagi pakkuda. Usun, et Eestist saab selline riik, kuhu tahetakse tulla elama ja kuhu eesti noored tahavad pärast välismaal viibimist tagasi tulla.»

Karl-Steven Vijar FOTO: Sanna Larmola

Karl-Steven Vijar

«Tahan minna edasi õppima Sisekaitseakadeemiasse, tahan õppida politseiametnikuks. Olen oma loomu poolest teiste eest vastutav ja hoolitsev. Ma ei ole kunagi tahtnud inimesi kaklemas või sõnelemas näha ja kui on olnud kiusamisi, olen alati vahele läinud. Politseitöö juures köidab mind ka aktiivsus ja mitmekülgsus ning töö mitmesuguste inimestega.

Eestil on väga hea asend Skandinaavia ja Venemaa vahel, me peaksime äri tegema mõlemaga, looma häid suhteid. Rikastuksime ja oleksime rohkem nähtavad. Meil on väike elanikkond, kuid rikka majanduse ja inimestevahelise võrdsusega tuleks meile rohkem rahvast juurde, meie elanikkond kasvaks.»

Brigitta Rimm FOTO: Sanna Larmola

Brigitta Rimm

«Mu unistus on õppida pärast gümnaasiumi lõpetamiseks ortodondiks. See eriala hakkas mind huvitama, kui vennale pandi breketid. Oleks hea, kui riik toetaks ka täiskasvanute vajadusepõhist hambaravi, sest terved hambad loovad põhja heale tervisele.

Eesti koolisüsteem on hea, kuid põhikoolis peaks tunnis rohkem ära tegema ja kodus vähem õppima. See teeks laste elu kergemaks ja lastel oleks rohkem vaba aega. On tähtis, et lapsed saavad hobidega tegeleda ja väljas mängida.»

Robin Kõvask FOTO: Sanna Larmola

Robin Kõvask

«Mulle meeldib oma kätega asju teha, ka tulevikus ei tahaks kontoris istuda. Minu soov on luua oma ettevõte, et ei peaks teistest sõltuma, saaks ise oma aega planeerida.