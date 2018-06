Valgamaalasi hakkab teenindama uue põlvkonna prügiauto

„Uus auto on muidugi ilus ja püüab pilku, kuid selle suurim mõju on ikkagi teeninduskindlusele ja ohutusele. Jäätmeveokil on kaamerad, mis edastavad autojuhile pildi auto taga toimuvast, lisaks on autol isepidurdusüsteem, mis aitab märgata takistusi ja vältida neile otsasõitmist,“ loetles Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti uue auto eeliseid .

Auto on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis aitab juhil valida kõige ohutumat sõidurežiimi ja annab tagasisidet selle kohta, kuidas muuta sõidustiili säästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. „Keskkonna seisukohast on kõige olulisem see, et autol on puhtaim ja ülikõrgetele, EURO 6 keskkonnanormidele vastav mootor,“ tõi Pesti välja.

Üks põhjustest, miks kaasaegne jäätmeveok esimesena just Valgamaal kasutusele võetakse on see, et korraldatud jäätmevedu alustades selgus esimese kuuga, et haldusreformi tõttu oli palju hooneid esialgsetest andmebaasidest välja jäänud ja tegelik töömaht on ligi 25% suurem. „Selline mahu kasv tähendas meie jaoks seda, et vajasime oluliselt võimekamat autot,“ selgitas Pesti.

Lisaks klientidele tähendab uus veok positiivset muutust ka Ragn-Sellsi töötajatele. „Meie autojuhid on töötajate rahulolu-uringus öelnud, et nende jaoks on enim motivatsiooni mõjutavaks teguriks töökorras auto, mis võimaldab neil tõrgeteta tööle keskenduda. Kui klientide jaoks on meie eesmärgiks olla parima teeninduskindlusega ja kasutajakogemusega jäätmekäitleja, siis töötjate jaoks tahame olla parim tööandja omas valdkonnas ja uutel autodel on siin väga suur mõju autojuhtide motivatsioonile,“ tõi Pesti esile.