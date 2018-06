Tõrvas selguvad Eesti meistrid takistuskrossi lühirajal

Võistlusrajal on kokku paarkümmend takistust ja võistlejad jõuavad traditsiooniliselt ka Vanamõisa järve äärde, kus neil tuleb vette hüpata ka Vanamõisa hüppetornist. Lisaks on võistluskeskuse juures eraldi nn publikukatse, kus ca 75m pikkusele lõigule on paigutatud korraga mitmeid takistusi. Päeva kiireimale publikukatse läbijale on Icebug välja pannud väärika auhinna maastikujooksutossude näol.