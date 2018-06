Tõrva vallas Kirikukülas asuvas Marja talus on kaks nädalat elanud noored Rumeeniast, Kreekast, Hispaaniast, Portugalist ja Eestist. Üheskoos on nad teinud mitmesuguseid grupitöid, pidanud kultuuriõhtuid ning käinud ringreisidel. Vanust on neil 16–25 aastat ning nende seas on nii õpilasi ja tudengeid kui ka juba tööteed alustanud inimesi.