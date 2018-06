Mullu sügisel ilmunud viies album «Ilmamõtsan» on andnud Mari Kalkuni karjäärile hoo, millega võiks homsel jaanikul vabalt üle võlli kiikuda. «Ikka täiesti üle kõigi ootuste, arvestades, et see album on kodus oma teadmiste ja oskustega salvestatud,» tunnistab Mari. «Kui midagi tõeliselt hingest teed, jõuab see inimesteni nii või teisiti.»