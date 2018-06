Varasemalt on kirjutatud, et Kersti Kaljulaid sündis Tartus ja tema lapsepõlvekoduks oli korter Tallinnas Mustamäel. Vähesed teavad aga, et päris pisikesena elas praegune president hoopis Valgamaal Tõrva linnas.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees