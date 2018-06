Kethi Uibomägi avaldas, miks politsei teda taga otsis

Võrus sündinud ja hiljem Valgas koolis käinud Uibomägi ütles, et tal oli tegus lapsepõlv. Kuna tal on nii noorem kui vanem õde, oli laulja sõnul toona melu palju. Ükskord käisid nad õdedega penoplastist plaatidega parvetamas.

«Politsei otsis meid mööda linna taga. Me saime pika koduaresti pärast. Üheksa kuud. Terve suve ei tohtinud aiast välja minna. Me oleksime võinud tookord uppuda. Viimane info oli see, et läksime kassitoitu ostma, kell kaks või kolm päeval. Siis läksime parvetama kohta, kus oli meeletult sügav ja sinna oli inimesi ära uppunud. Vanemad ega keegi ei teadnud, et me seal olime,» rääkis Uibomägi.