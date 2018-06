Amet: kaalud peavad vastama nõuetele

Et tagada mõõtmiste usaldusväärsus, peavad jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavad kaalud olema taadeldud. Kaalude taatlemisega tegeleb Eestis kolm taatluslaborit: Metrosert AS, Metrex Mõõtekeskus OÜ ja Kaalukoda A.A. OÜ. Kaalude taatlemist on võimalik läbi viia laboris või kohapeal. Kaalude taatluskehtivusaeg on üks aasta.