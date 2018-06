Galerii: Põlvas avati võidupühal silmatorkav keskväljak

Väljakul on kõik vajalikud tehnovõrgud nii suurürituste läbiviimiseks kui võimalike hoonete ja äride jaoks. Ehitas YIT Infra Eesti AS (endine Lemminkäinen Eesti AS) ning projekteerisid Stuudio 2 Arhitektid OÜ ja Keskkonnaprojekt OÜ.