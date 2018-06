Hargla bussipeatused toretsevad uues kuues

«Nüüd on Hargla bussipeatus nagu tuba – diivanist seinapiltideni ja lillepottideni. Hargla kooli oma aga disainiti vastavalt sellele, mida noored kohapeal rääkisid ja arvasid,» rääkis Monika Rogenbaum, kes veab eest Taheva valla külade seltsi tegemisi. Kuigi endine Taheva vald on nüüd Valga valla koosseisus, tegutseb selts siiski edasi.

Kokku käisid bussipeatusi värvikamaks muutmas 62 inimest Harglast ja ka Koikkülast. Rogenbaum kinnitas, et uued paviljonid kohalikele väga meeldivad, eriti seetõttu, et nad on saanud tegemistes ise kaasa lüüa. Loodut hoitakse korras vabatahtlikkuse alusel.