«Lõuna-Eestis sai politsei möödunud ööpäeval üle 200 väljakutse, mis on poole enam kui mõnel teisel nädalavahetuse päeval. Hea meel on, et ühtki inimelu nõudvat juhtumit ei esinenud,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk eile keskpäeval.