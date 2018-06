«Tänavu sõidan ainult Saksamaal, Opel Adam Cupil, kus oleme esimesed eestlased,» rääkis Volver. «Kolm etappi on sõidetud ja viis veel ees. Neljas etapp on juuli lõpus, siis tuleb kohe Saksamaa MM, kus sõidab ka Ott Tänak. Võitlusperiood Saksamaal on suhteliselt lühike: märtsist oktoobrini. Graafik on aga tihe, igal kuul võistlus. Rally Estonia on küll plaanis kaasa teha, aga praegu siiski täpselt ei tea – kahtlen,» rääkis noor võidusõitja.