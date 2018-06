Kiri: Sigatsejad, mind te ei murra!

On ju ometi enesestmõistetav, et igaüks hoolitseb oma kodukoha korrasoleku eest. Nii moodustasime meiegi oma kortermaja elanikega ühisuse, et hoone korda teha. Võtsin eestvedamise enda kohustuseks ning ajasin asju, teine korteriomanik tegi raamatupidamist. Tegime kõike, mida oli võimalik vähese raha eest teha. Paika said uued keldri- ja koridoriaknad ning uksed, tänaval maja juures taastati valgustus. Vald tuli mu palvele vastu ja võttis maha ohtliku puu ning lasi parkla jaoks majade vahele killustiku tuua.

Olen ikka tahtnud, et koduümbrus saaks kenaks, sest elame ju nii ilusas asulas – Lüllemäel. Varem pidasid siin kortermajade elanikud kenasti korda, istutasid akna alla lilligi. Nüüd on aga asi hulluks läinud. Esimese vapustuse sain, kui nägin, et teise maja noored olid lillepeenra ära lõhkunud. Põhjenduseks toodi, et auto pidavat akna all seisma. Asjaolu, et selle auto käivitamisel ving ka teiste korterite aknast sisse läheb, polevat ju mingi probleem. Soovitasin neil selle peale teha kaldtee voodini, et siis hea voodist kohe autosse istuda. No eks ma olin siis nende silmis paha.