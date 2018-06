Kommentaar: Platsid peolisi täis, rohkem ei mahtunud

Kui mõni arvas, et alastijooks jaanipäevahommikuse päiksetõusu aegu on müüt, siis nii see polnud.

Kui mõni aga arvas, et alastijooks jaanipäevahommikuse päiksetõusu aegu on müüt, siis nii see polnud. Tegu on lätlaste kombega. Kui palju seekord Valkas selles jooksus eestlasi osales, polnud korraldajate sõnul võimalik tuvastada.