Üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal tuleb taas

MAK kutsub üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama erinevaid sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud ja seeläbi tähistada kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat.

Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust tunda, sest juba kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul.