Taheva asenduskodu lapsed kolivad peagi elama peremajadesse

“Projektist välja jäänud tööd, peremajade ümbruse haljastus, välisvalgustus ja piirdeaia ehitus, viiakse lõpule sihtasutuse eelarvest. Lahendamist vajab ka peremajade sisustamine, osa mööblit on olemasolev, kuid osa tuleb ilmselt leida annetusena. Kolimiseni püütakse jõuda selle aasta augustis-septembris,“ selgitas Valga asevallavanem, SA Taheva Sanatoorium nõukogu esimees Jüri Konrad.

Taheva Sanatooriumi omavahendite ja pangalaenu toel ehitatud peremajade projekti kogumaksumus on üle 300 000 euro.

Mitmed projektid, mis algatatud eelmise nõukogu ja juhatuse poolt, on saanud rahastuse. Leader programmist on saanud positiivse toetuseotsuse summas 9498 eurot sihtasutuse mänguväljaku rajamise projekt. Kokku läheb mänguväljaku rajamine maksma ligemale 17 tuhat eurot.

Just äsja, 12. juunil, otsustas keskonnainvesteeringute keskus toetada projekti „SA Taheva Sanatooriumi reoveepuhasti rekonstrueerimine“ 45 060 euroga. „Peagi kuulutatakse tööde teostamiseks välja hange,“ sõnas asevallavanem.

Uus nõukogu, koosseisus esimees Jüri Konrad, liikmed Igor Jallai, Marje Laretei, Külliki Siilak ja Sulev Trahv, on veebruarist juunini pidanud kuus koosolekut. Uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutati välja konkurss. „ Konkurss juhatuse liikme leidmiseks on lõppenud positiivselt, toimunud on läbirääkimised ning töölepinguni jõutakse juba lähinädalatel,“ nentis Konrad.