VIDEO: Räpina räpib näpud mulda – aianduskoolist valmis räpp

„Mõte tekkis sellest, et Räpina räpist on juba pikalt räägitud, aga tegudeni polnud keegi veel jõudnud,“ vahendas kooli infospetsialist Meeli Kruusamäe.

Vesikas ja Fofkin said Lüüli Kiige poolt algmaterjali Räpina ja siinse aianduskooli kohta. Edasi läks asi suhteliselt kiiresti - esialgne variant räpist saabus maikuus ja kohe oli selge, et see on hea lugu.

„Eelkõige meeldis see, et sõnad on positiivsed ja kaasahaaravad. Lugu ise on universaalne, sest selles on kajastatud Räpinat linnana ja muidugi ka aianduskooli. See meeldis nii kooliperele kui laiemale üldsusele,“ teatas Kruusamäe.