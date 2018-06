Külavanem projekteeris kogukonnale laululava

Et laululava akustikaga on kõik korras, tõestas ka laulukoori „Kevadised hetked" kontsert, mis oli ühtlasi esimene kontsert värvilõhnalisel laval. Lava ees aga esinesid vahvad tantsumemmed.

Külavanema sõnul sai ta projekteerimiseks inspiratsiooni Rootsist. „Tegemist ei ole klassikalise laululavaga. Laululava ühele küljele on kavandatud ronisein," lausus külavanem ja lisas, et tulevikus on siin ka välikino, kuid selleks tuleb teha veel paar pisikest investeeringut.