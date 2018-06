Tuntud tantsuõpetaja avab sügisest Võrus uue tantsustuudio

«Võrus on tantsutraditsioon tugeval järjel ja see väärib hoidmist ja edendamist. Olen leidnud oma elupaiga Võrumaal ja soovin ka siia rohkem panustada. Võru Tantsukeskus on loodud eelkõige sellepärast, et kogukond vajaks juurde just sellist tantsustuudiot, kes esindaks Võru linna tantsijaid rohkem välismaal erinevatel rahvusvahelistel võistlustel (miks mitte ka euroopa -ja maailmameistrivõistlustel). See motiveeriks tantsijaid ja noored arenevad tantsuvaldkonnas palju kiiremini nähes teisi. Lisaks oleks au esindada nii Eestit kui Võru linna,» ütles Laine pressiteate vahendusel.