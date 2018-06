Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi

Hoolduspuhkuse eesmärk on toetada hoolduskoormusega töötaja tööelus osalemist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks.

«Tegemist on täiesti uue puhkuseliigiga, kus riik võimaldab tasustatud puhkusepäevi ka täisealise sügava puudega inimese lähedastele. Seni said lisapuhkepäevi lapse erivajadustega tegelemiseks vaid puudega laste vanemad, eestkostjad või hooldajad,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

«Lisapuhkepäevad on mõeldud näiteks sügava puudega inimesega arsti juures käimiseks, tema hooldamise korraldamiseks või lihtsalt koos vaba aja veetmiseks.»

· Töötajal on õigus puhkusele, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, poolõde, poolvend, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldajad.

· Hoolduspuhkuse kasutamiseks lepib töötaja tööandjaga kokku ja esitab selle kohta tööandjale avalduse. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid dokumente, milleks võib olla näiteks: - kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta; - väljavõte, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane.