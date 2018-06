Valga endine maavalitsuse hoone rekonstrueeritakse 2,7 miljoniga riigimajaks

Pärast hoone rekonstrueerimist on sinna plaanis kolida lisaks tarbijakaitseameti, keeleinspektsiooni, muinsuskaitseameti, põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti, põllumajandusameti, Valgamaa veterinaarkeskuse ja maksu- ja tolliameti ning tööinspektsiooni töökohad.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tegeleb aadressil Kesk tänav 12 asuva hoone projekteerimishanke ettevalmistusega. Hoone valmimise aeg on planeeritud aastasse 2020. RKAS-i prognoosi kohaselt on hoone rekonstrueerimistööde maksumus ligikaudu 2,7 miljonit eurot.