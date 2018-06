Sitked niitjad tegid Plaani küla heinamaa ilusaks

Endisesse Haanja, nüüdsesse Rõuge valda jääv Plaani küla on mitmeti tähenduslik – see asub Piusa lõunakaldal ning siin on autori andmetel Eesti kõige kõrgemale ehitatud kirik (kõrgus merepinnast ligikaudu 250 meetrit), mis annab katedraali mõõdu välja. Kiriku juures peetaksegi pärandkultuuri nimekirja kuuluvat heinaniitmise võistlust. See toimus juba 21. aastat järjest ja ikka samal kuupäeval – 24. juunil.