Võru linna Roosi ja Kreutzwaldi tänava kitsukesel ristmikul on Seminari väljaku ehitustööde tõttu oluliselt suurenenud sõitjate hulk. See on kaasa toonud massilise liikluseeskirja rikkumise. Keskmiselt pannakse üks rikkumine toime iga 30 sekundi järel.