Valga vallas vurab toidutakso

Takso transpordib toitu Tankla õpilasmaleva Küüni­niidu, Carma ja Valga Noortekeskuse Kaagjärve rühmale. Maleva juhataja Marek Meki sõnul oli tegemist hädavajadusega, kuna neil polnud mõtet eraldi teenust tellida ja selle eest suuri summasid maksta. «Meil on see malevasisene teenus, kus kolmele malevkonnale tuleb süüa viia. Siis pole meil väga mõtet kuskilt teenust sisse osta, vaid teha seda hoopis ise. Eks see jutumärkides toidutakso ole. Ma lihtsalt panin kuulutusele sellise pealkirja, et kedagi kiiresti leida,» tunnistas Mekk.